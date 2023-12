Concert de « Cosedia Cantabile » 2 rue des juifs Cametours, 28 décembre 2023, Cametours.

Cametours Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-28

Soirée concert interprété par la chorale « Cosedia Cantabile » et dirigé par Joseph Abanda à l’Auberge des Tisserands.

Rendez-vous le 28 décembre à 19h.

Tarifs : Concert et dîner 32€..

Soirée concert interprété par la chorale « Cosedia Cantabile » et dirigé par Joseph Abanda à l’Auberge des Tisserands.

Rendez-vous le 28 décembre à 19h.

Tarifs : Concert et dîner 32€.

Soirée concert interprété par la chorale « Cosedia Cantabile » et dirigé par Joseph Abanda à l’Auberge des Tisserands.

Rendez-vous le 28 décembre à 19h.

Tarifs : Concert et dîner 32€.

.

2 rue des juifs

Cametours 50570 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Coutances Tourisme