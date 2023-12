Concert Johanna Reyjasse Project 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 15 décembre 2023 20:30, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Fort de son précédent succès au musée de Gajac, le groupe de Johanna Reyjasse Project viendra clôturer l’évènement « Architecture » avec un concert festif et soul !

Sur réservation..

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Building on their previous success at the Musée de Gajac, Johanna Reyjasse Project’s band will close the « Architecture » event with a festive, soulful concert!

Reservations required.

Tras el éxito cosechado en el Museo de Gajac, la banda de Johanna Reyjasse Project clausurará el evento « Arquitectura » con un concierto festivo y lleno de sentimiento

Reserva obligatoria.

Nach ihrem vorherigen Erfolg im Musée de Gajac wird die Gruppe von Johanna Reyjasse Project die Veranstaltung « Architecture » mit einem festlichen Soul-Konzert abschließen!

Mit Reservierung.

