Battles architecturales – On the prairie vs Maison-cube 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 29 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Qu’on en commun certaines œuvres exposées dans « Architectures de papier » avec l’architecture du Grand Villeneuvois ? Peut-être rien ! Ces battles seront l’occasion de le découvrir. Chacune d’elle sera suivie par un atelier, une création plastique ou encore un jeu de rôle.

A partir de 8 ans..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



What do some of the works exhibited in « Architectures de papier » have in common with the architecture of the Grand Villeneuvois? Perhaps nothing! These battles will be an opportunity to find out. Each one will be followed by a workshop, a plastic creation or a role-playing game.

Ages 8 and up.

¿Qué tienen en común algunas de las obras expuestas en « Architectures de papier » con la arquitectura del Grand Villeneuvois? Quizá nada Estas batallas serán la ocasión de averiguarlo. Cada una irá seguida de un taller, una creación plástica o un juego de rol.

A partir de 8 años.

Was haben einige der in « Architectures de papier » ausgestellten Werke mit der Architektur des Grand Villeneuvois gemeinsam? Vielleicht gar nichts! Diese Battles bieten die Gelegenheit, dies herauszufinden. Im Anschluss an jeden Battle findet ein Workshop, eine plastische Kreation oder ein Rollenspiel statt.

Ab 8 Jahren.

