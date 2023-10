Conférence : Georges Leygues, mécène et visionnaire 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 25 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Hélène Lages, directrice des Archives Municipales de Villeneuve-sur-Lot, présentera lors de cette conférence, le rôle de l’ancien député Georges Leygues dans le renouvellement urbain et architectural de sa ville natale..

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Hélène Lages, Director of the Villeneuve-sur-Lot Municipal Archives, will talk about the role played by former MP Georges Leygues in the urban and architectural renewal of his native town.

Hélène Lages, Directora de los Archivos Municipales de Villeneuve-sur-Lot, hablará del papel desempeñado por el antiguo diputado Georges Leygues en la renovación urbana y arquitectónica de su ciudad natal.

Hélène Lages, Leiterin des Stadtarchivs von Villeneuve-sur-Lot, wird bei diesem Vortrag die Rolle des ehemaligen Abgeordneten Georges Leygues bei der städtebaulichen und architektonischen Erneuerung seiner Heimatstadt vorstellen.

