Exposition « Arch’iconiques du 20e siècle » 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 13 novembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

De 1930 à 1960, Villeneuve va subir de nombreuses mutations architecturales, entre bâtiments publics iconiques s’appuyant sur les dernières techniques de construction et bâtiments privés fonctionnels.

Cette exposition est proposée dans le cadre de l’évènement « Architecture »..

2023-11-13 fin : 2023-12-15 . .

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From 1930 to 1960, Villeneuve underwent many architectural changes, from iconic public buildings based on the latest construction techniques to functional private buildings.

This exhibition is part of the « Architecture » event.

Entre 1930 y 1960, Villeneuve experimentó numerosos cambios arquitectónicos, desde edificios públicos emblemáticos basados en las últimas técnicas de construcción hasta edificios privados funcionales.

Esta exposición forma parte del evento « Arquitectura ».

Von 1930 bis 1960 erlebte Villeneuve zahlreiche architektonische Veränderungen, zwischen ikonischen öffentlichen Gebäuden, die sich auf die neuesten Bautechniken stützten, und funktionalen Privatgebäuden.

Diese Ausstellung wird im Rahmen der Veranstaltung « Architecture » angeboten.

