Ateliers des vacances – Villes suspendues 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 24 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Plié et découpé, le papier se déploie et s’anime comme par magie. Munis de ciseaux, à vous de l’apprivoiser ! Inspirez vous des techniques employées par les artistes présentes dans l’exposition « Architectures de papier » et créez une petite ville à suspendre.

A partir de 8 ans..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . EUR.

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Folded and cut, the paper unfolds and comes to life as if by magic. Armed with scissors, it’s up to you to tame it! Draw inspiration from the techniques used by the artists featured in the « Paper Architectures » exhibition, and create a little city to hang.

Ages 8 and up.

Doblado y cortado, el papel se despliega y cobra vida como por arte de magia. Armado con tijeras, ¡de ti depende domarlo! Inspírate en las técnicas utilizadas por los artistas de la exposición « Arquitecturas de papel » y crea una pequeña ciudad para colgar.

A partir de 8 años.

Gefaltet und geschnitten entfaltet sich das Papier und wird wie von Zauberhand zum Leben erweckt. Mit einer Schere ausgerüstet, ist es an Ihnen, es zu zähmen! Lassen Sie sich von den Techniken der in der Ausstellung « Papierarchitekturen » vertretenen Künstler inspirieren und gestalten Sie eine kleine Stadt zum Aufhängen.

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47