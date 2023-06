Exposition « Oxydation 2023 » de Jean-Pierre RIVES 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot, 30 juin 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

L’exposition présente une sélection de huit tableaux et de trois sculptures dans la salle d’exposition temporaire.

Cette manifestation s’accompagne d’un parcours de sculptures sur les deux rives de la ville.

Cinq sculptures monumentales offertes au regard des passants, petits et grands..

2023-06-30 à ; fin : 2023-10-29 . .

2 Rue des Jardins Musée de Gajac

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The exhibition features a selection of eight paintings and three sculptures in the temporary exhibition room.

The event is accompanied by a sculpture trail on both sides of the city.

Five monumental sculptures are on view to passers-by, young and old.

La exposición presenta una selección de ocho pinturas y tres esculturas en la sala de exposiciones temporales.

La exposición va acompañada de un recorrido escultórico por ambos lados de la ciudad.

Cinco esculturas monumentales estarán a la vista de los transeúntes, jóvenes y mayores.

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von acht Gemälden und drei Skulpturen im Raum für temporäre Ausstellungen.

Begleitet wird diese Veranstaltung von einem Skulpturenparcours an beiden Ufern der Stadt.

Fünf monumentale Skulpturen, die dem Blick der Passanten, Groß und Klein, angeboten werden.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47