Rencontre et dédicace de Sam Eleon 2 rue des jardins d’Azay Pouligny-Saint-Pierre, 15 novembre 2023, Pouligny-Saint-Pierre.

Pouligny-Saint-Pierre,Indre

L’artiste-écrivaine Sam Eleon, de son pseudo, habitante de Pouligny, propose une journée dédicace et vente de son livre « les mythes dans le placard »..

Mercredi 2023-11-15 16:00:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

2 rue des jardins d’Azay

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire



The artist-writer Sam Eleon, from her pseudonym, inhabitant of Pouligny, proposes a day of dedication and sale of her book « les mythes dans le placard ».

La artista-escritora Sam Eleon, desde su seudónimo, habitante de Pouligny, propone una jornada de dedicatoria y venta de su libro « les mythes dans le placard ».

Die Künstlerin und Schriftstellerin Sam Eleon, so ihr Pseudonym, die in Pouligny wohnt, bietet einen Signier- und Verkaufstag für ihr Buch « les mythes dans le placard » (Die Mythen im Schrank) an.

