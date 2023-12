Exposition « Les nouvelles héroïnes dans la bande dessinée » 2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron, 14 février 2024, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-02-14

fin : 2024-03-07

Les 11 œuvres présentées dans cette exposition interrogent les questions du genre et du rôle de la femme dans la bande dessinée. Elles proposent une vision neuve, moderne, parfois subversive, qui stimule le lectorat.

A disposition – Jeu de bataille féministe et jeu de 7 familles « Grandes femmes ».

Les 11 œuvres présentées dans cette exposition interrogent les questions du genre et du rôle de la femme dans la bande dessinée. Elles proposent une vision neuve, moderne, parfois subversive, qui stimule le lectorat.

A disposition – Jeu de bataille féministe et jeu de 7 familles « Grandes femmes »

L’exposition est basée sur Peau d’Homme, de Hubert et Zanzim (éd. Glénat), Milady de Winter, de Agnès Maupré (éd. Ankama), Charlotte Impératrice, de Fabien Nury et Matthieu Bonhomme (éd. Dargaud), Phoolan Devi, de Claire Fauvel (éd. Casterman), Skyward, de Joe Henderson et Lee Garbett (éd. Hi Comics), Jamais, de Bruno Duhamel (éd. Bamboo), Bergères Guerrières, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais (éd. Glénat), Quatre soeurs, de Malika Ferdjoukh et Cati Baur (éd. Rue de Sèvres), Ida, de Chloé Cruchaudet (éd. Delcourt), Hilda, de Luke Pearson (éd. Casterman), Nelly Bly, de Virginie Ollagnier-Jouvray et Carole Maurel (éd. Glénat).

EUR.

2 rue des jardins d’Azay

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par Destination Brenne