Festival La clef dans le sac – Mizou Le petit Chat 2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron, 24 octobre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Jeune public de 3 à 6 ans – Durée : 30 min.

Par Aimée de La Salle et Cécile Veyrat.. Familles

Mardi 2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 . 3 EUR.

2 rue des jardins d’Azay

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Tales, stories, smiles… in short, life!

Young audience 3 to 6 years – Duration: 30 min.

By Aimée de La Salle and Cécile Veyrat.

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Público infantil de 3 a 6 años – Duración: 30 min.

Por Aimée de La Salle y Cécile Veyrat.

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum das Leben!

Junges Publikum von 3 bis 6 Jahren – Dauer: 30 Min.

Von Aimée de La Salle und Cécile Veyrat.

