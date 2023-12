Exposition « Tout Lascaux » 2 Rue des jardins Azay-le-Ferron Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron

fin : 2024-02-21 Cette exposition multimédia et interactive grand public richement illustré retrace toute l’histoire du chef d’œuvre préhistorique que constitue Lascaux, ornée magistralement il y a 20000 ans jusqu’à la réplique intégrale de Lascaux IV..

Découverte en 1940 par 4 adolescents, la grotte de Lascaux, en Dordogne, constitue l’apogée absolu de l’art pariétal mondial. Ses peintures polychromes, réalisées de main de maître il y a 20000 ans par des tribus de chasseurs, cueilleurs paléolithiques, ont révolutionné notre regard sur l’art des origines.

Contient 10 panneaux à oeillets (110×80 cm) + 1 dispositif Neuron + 2 tablettes. EUR.

2 Rue des jardins

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire

