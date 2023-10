Après-midi jeux nature 2 rue des jardins Azay-le-Ferron, 18 novembre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Pour petits et grands, des moments d’échanges et de rigolades en perspective !.

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

2 rue des jardins

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



For young and old, moments of exchange and laughter in perspective!

Tanto para los jóvenes como para los mayores, habrá mucha diversión e intercambio de ideas

Für Groß und Klein, Momente des Austauschs und des Spaßes in Aussicht!

Mise à jour le 2023-10-13 par Destination Brenne