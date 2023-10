Rencontre d’auteur 2 rue des jardins Azay-le-Ferron, 15 novembre 2023, Azay-le-Ferron.

Azay-le-Ferron,Indre

Rencontre d’auteur et présentation du livre « Les mythes dans le placard » de SAM Eleon. Dédicaces et lecture d’extraits du livre..

Mercredi 2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 18:00:00. .

2 rue des jardins

Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire



Author meeting and presentation of the book « Les mythes dans le placard » by SAM Eleon. Book signing and reading of excerpts from the book.

Conferencia del autor y presentación del libro « Les mythes dans le placard » de SAM Eleon. Firma de libros y lectura de extractos del libro.

Autorentreffen und Vorstellung des Buches « Les mythes dans le placard » (Die Mythen im Schrank) von SAM Eleon. Signierstunde und Lesung von Auszügen aus dem Buch.

Mise à jour le 2023-10-13 par Destination Brenne