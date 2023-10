Disney Parade : La petite sirène 2 Rue des Halles Orléans, 12 novembre 2023, Orléans.

Orléans,Loiret

Les Frangins

vous invitent en famille ou entre amis à revivre le temps d’une après-midi, l’émission culte des années 90, le tout grâce a des animations conviviales, et la projection du dessin animé La petite sirène.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:30:00. .

2 Rue des Halles

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



Les Frangins

invite you, your family and friends to spend an afternoon reliving the cult TV show of the ’90s, with friendly entertainment and a screening of the cartoon The Little Mermaid

Los Frangins

te invitan a ti, a tu familia y a tus amigos a pasar una tarde reviviendo la serie de culto de los años 90, gracias a un simpático espectáculo y a la proyección del dibujo animado La Sirenita

Die Frangins

laden Sie ein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen Nachmittag lang die Kultsendung der 90er Jahre zu erleben, mit geselligen Animationen und dem Zeichentrickfilm Die kleine Meerjungfrau

Mise à jour le 2023-09-29 par ADRT45