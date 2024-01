Barbotons dans la rivière 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, dimanche 11 février 2024.

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:30:00

fin : 2024-02-11 12:30:00

Spécialement conçu pour l’éveil à la nature des plus petits, cet espace est gratuit et ouvert à tous. Les enfants y découvriront l’univers aquatique autour de personnages sympathiques comme Barbouille la Grenouille. Au fil de différents pôles, ils participeront à différents ateliers, jeux, coloriages, mais aussi manipulations et observations.

Découvrez avec vos petits le tapis d’éveil, l’espace de jeux, le pôle lecture, les petites bêtes de la rivière et bien d’autres !

Spectacle « Eau là là » avec la compagnie Amapola. Sur réservation.

Pour les enfants de 1 à 6 ans.

.

2 Rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2024-01-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André