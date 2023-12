Nuits de la lecture: « À la ligne, feuillets d’usine » d’après le texte de Joseph Ponthus 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon, 19 janvier 2024, Riec-sur-Bélon.

Riec-sur-Bélon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

.

La compagnie « Théâtre Na » propose une lecture du texte de Joseph Ponthus « À la ligne, feuillets d’usine ».

Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps s’accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne. Ce qui le sauve, ce sont l’amour et les souvenirs de son autre vie, baignée de culture et de littérature.

Par la magie d’une écriture drôle, coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odysséen où Ulysse combat des carcasses de bœuf et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.

Une traversée du livre avec un focus sur le corps au travail.

.

2 Rue des Gentilshommes Médiathèque

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS