Exposition – De Toumaï à Sapiens, la longue marche de l'humanité
Riec-sur-Bélon, mercredi 17 janvier 2024.

Riec-sur-Bélon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-02-28

Cette exposition richement illustrée, pédagogique et interactive raconte la naissance et l’évolution de notre espèce, Homo sapiens, et de toute la lignée humaine appelée Hominines. Elle raconte le périple, au cours de longues migrations, d’humains de la préhistoire qui ont inventé l’outil et maîtrisé le feu, avant de quitter le berceau africain de l’humanité au point d’occuper, depuis environ 10 000 ans, l’ensemble des terres émergées de la planète !

Alors qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Allons-nous encore évoluer, et comment ? Comment les paléoanthropologues retracent-ils le scénario complexe de notre évolution entre fouilles, datations, analyses morphologiques et génétiques ? Autant de questions passionnantes, et ouvertes, qu’explore cette exposition richement prolongée de multimédias (interviews, vues 3D d’objets de la préhistoire, quiz, jeux…)

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Dès 12 ans et adultes.

Une exposition proposée par la Bibliothèque du Finistère / Levraoueg Penn ar Bed et Synops Éditions

2 Rue des Gentilshommes Médiathèque

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne



