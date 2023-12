Aprèm’ jeux 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00 . Seul, en famille ou entre amis, découvrez de nouveaux jeux et partagez un moment de convivialité. .

2 Rue des Gentilshommes Médiathèque espace Mélanie

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

