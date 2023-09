Exposition : In-Urbe 2 Rue des Fuseliers Reims, 13 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Dans cette installation, l’artiste digital et plasticien Ugo Arsac s’est intéressé aux souterrains des villes. Comme un explorateur, il a parcouru les souterrains de Paris et en a scanné les espaces pour créer une carte en 3D. Le visiteur est invité à explorer ces espaces inaccessibles et à s’immerger dans ce monde virtuel à l’aide d’un casque VR.

Une proposition de Saint-Ex, culture numérique – Reims, dans le cadre de l’avantgoût..

2023-10-13 fin : 2023-12-21 . .

2 Rue des Fuseliers Médiathèque Jean Falala

Reims 51100 Marne Grand Est



In this installation, digital artist and visual artist Ugo Arsac turned his attention to the underground world of cities. Like an explorer, he scanned the underground spaces of Paris to create a 3D map. Visitors are invited to explore these inaccessible spaces and immerse themselves in this virtual world using a VR headset.

A proposal from Saint-Ex, culture numérique – Reims, as part of the avantgoût event.

En esta instalación, el artista digital y visual Ugo Arsac se ha interesado por los espacios subterráneos de las ciudades. Como un explorador, ha recorrido los espacios subterráneos de París y los ha escaneado para crear un mapa en 3D. Se invita a los visitantes a explorar estos espacios inaccesibles y a sumergirse en este mundo virtual utilizando unos auriculares de RV.

Propuesto por Saint-Ex, culture numérique – Reims, en el marco del festival avantgoût.

In dieser Installation hat sich der Digitalkünstler und Plastiker Ugo Arsac mit dem Untergrund von Städten beschäftigt. Wie ein Forscher hat er die unterirdischen Gänge von Paris durchstreift und die Räume gescannt, um eine 3D-Karte zu erstellen. Der Besucher ist eingeladen, diese unzugänglichen Räume zu erkunden und mithilfe eines VR-Headsets in diese virtuelle Welt einzutauchen.

Ein Vorschlag von Saint-Ex, digitale Kultur – Reims, im Rahmen von l’avantgoût.

