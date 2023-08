Journées européennes du patrimoine : Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Œuvre de l’architecte Jean-Paul Viguier, ouverte au public en 2003, la médiathèque Jean Falala est l’équipement principal du réseau de la lecture publique municipale.

Exposition :

Exposition consacrée au dessinateur rémois Benoît Blary

En accès libre, le samedi de 10 h à 18 h

L’exposition présente pour la première fois l’ensemble du travail de l’artiste et des documents inédits. En partenariat avec le Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

2 Rue des Fuseliers Médiathèque Jean Falala

Reims 51100 Marne Grand Est



designed by architect Jean-Paul Viguier and opened to the public in 2003, the Jean Falala multimedia library is the main facility in the municipal public reading network.

Exhibition :

Exhibition devoted to the Reims-based cartoonist Benoît Blary

Free admission, Saturday, 10 am to 6 pm

For the first time, the exhibition presents the artist?s entire body of work and previously unpublished documents. In partnership with the Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims.

diseñada por el arquitecto Jean-Paul Viguier y abierta al público en 2003, la biblioteca multimedia Jean Falala es el principal equipamiento de la red municipal de lectura pública.

Exposición:

Exposición dedicada al dibujante de Rémois Benoît Blary

Entrada gratuita los sábados de 10.00 a 18.00 horas

Por primera vez, la exposición presenta el conjunto de la obra del artista y documentos inéditos. En colaboración con el Festival Interplanetario del Cómic de Reims.

die Mediathek Jean Falala, ein Werk des Architekten Jean-Paul Viguier, wurde 2003 eröffnet und ist die wichtigste Einrichtung des städtischen öffentlichen Lesenetzes.

Ausstellung :

Dem Zeichner Benoît Blary aus Reims gewidmete Ausstellung

Frei zugänglich, samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr

Die Ausstellung zeigt zum ersten Mal die gesamte Arbeit des Künstlers und bisher unveröffentlichte Dokumente. In Partnerschaft mit dem Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims (Interplanetarisches Comic-Festival in Reims).

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme du Grand Reims