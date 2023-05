LES ORCHESTRES EN FOLIE – L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ANJOU BLEU 2 rue des Fontaines, 25 juin 2023, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou,Maine-et-Loire

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose un moment musical et cinéma le dimanche 25 juin 2023, à Châteauneuf-sur-Sarthe..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

2 rue des Fontaines Châteauneuf-sur-Sarthe

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The music school of Anjou bleu proposes you a musical and cinematographic moment on Sunday, June 25th, 2023, in Châteauneuf-sur-Sarthe.

La escuela de música Anjou bleu propone una experiencia musical y cinematográfica el domingo 25 de junio de 2023, en Châteauneuf-sur-Sarthe.

Die Musikschule des blauen Anjou bietet Ihnen am Sonntag, den 25. Juni 2023, in Châteauneuf-sur-Sarthe ein musikalisches und filmisches Highlight.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire