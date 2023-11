Atelier enfants déco de Noël 2 Rue des Floralies Cabanac-et-Villagrains, 6 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

La bibliothèque propose un atelier déco de Noël pour les enfants : fabrication de petits sapins à partir de livres.

À partir de 5 ans..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

2 Rue des Floralies

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The library offers a Christmas decorating workshop for children: making little Christmas trees from books.

Ages 5 and up.

La biblioteca ofrece un taller de adornos navideños para niños: hacer arbolitos de Navidad con libros.

A partir de 5 años.

Die Bibliothek bietet einen Weihnachtsdekorations-Workshop für Kinder an: Aus Büchern werden kleine Tannenbäume hergestellt.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Montesquieu