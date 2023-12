Visite traditionnelle et dégustation – Domaine Specht 2 rue des Eglises Mittelwihr, 1 septembre 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-01 16:00:00

fin : 2023-12-31 17:30:00

Découvrez le chai, entre foudres, barriques et cuves inox ! Thibault, vigneron, échangera sur ses pratiques, son métier et le processus de vinification. La visite se conclura par une dégustation des vins du Domaine accompagnée de Kougelhopf ou de Bretzels..

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



