Soirée Specht’ival : Cinéma de plein air 2 rue des Eglises Mittelwihr, 19 août 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Découvrez le film « Ce qui nous lie », film français co-écrit et réalisé par Cédric Klapisch, sorti en 2017 à la lueur des étoiles, dans la cour du domaine viticole SPECHT..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . EUR.

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Discover « Ce qui nous lie », a French film co-written and directed by Cédric Klapisch, released in 2017 by starlight, in the courtyard of the SPECHT winery.

Descubra la película « Ce qui nous lie », película francesa coescrita y dirigida por Cédric Klapisch, estrenada en 2017 por starlight, en el patio de la finca vinícola SPECHT.

Entdecken Sie den Film « Ce qui nous lie », ein französischer Film, der von Cédric Klapisch mitgeschrieben und inszeniert wurde und 2017 in die Kinos kam, bei Sternenlicht im Hof des Weinguts SPECHT.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr