Soirée Specht’ival : Concert live 2 Rue des Eglises Mittelwihr, 29 juillet 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Un verre de vin à la main, profitez d’une soirée conviviale grâce au talent des musiciens du groupe de Bernard Hertrich..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . 0 EUR.

2 Rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



With a glass of wine in hand, enjoy a convivial evening with the talented musicians of Bernard Hertrich’s band.

Con una copa de vino en la mano, disfrute de una velada de convivencia con los talentosos músicos de la banda de Bernard Hertrich.

Mit einem Glas Wein in der Hand genießen Sie einen geselligen Abend dank des Talents der Musiker aus Bernard Hertrichs Band.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr