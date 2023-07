Apéro gourmand au Domaine Specht 2 rue des Eglises Mittelwihr, 21 juillet 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Une soirée pour échanger, déguster des accords mets-vins et découvrir le métier de vigneron indépendant..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



An evening to exchange ideas, taste food and wine pairings and discover the job of an independent winegrower.

Una velada para intercambiar ideas, degustar maridajes y descubrir el oficio de viticultor independiente.

Ein Abend, um sich auszutauschen, Wein und Speisen zu verkosten und den Beruf des unabhängigen Winzers zu entdecken.

