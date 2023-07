Soirée Specht’ival : théâtre d’improvisation 2 rue des Eglises Mittelwihr, 8 juillet 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

La troupe Les Improcibles s’invite au domaine pour vous proposer une soirée d’improvisation théâtrale au domaine..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . 0 EUR.

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



The troupe Les Improcibles invites you to an evening of theatrical improvisation at the estate.

La compañía Les Improcibles viene a la finca para una velada de improvisación teatral.

Die Theatergruppe Les Improcibles lädt sich auf das Weingut ein, um Ihnen einen Abend mit Improvisationstheater auf dem Weingut zu bieten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr