Vigneron d’un jour – Domaine Specht 2 rue des églises Mittelwihr, 1 mai 2023, Mittelwihr.

Mittelwihr,Haut-Rhin

Plongez au cœur de la vie du vigneron, initiez vous à ce métier passionnant et partagez un moment privilégié avec un artisan vigneron qui vous accueille sur son domaine..

2023-05-01 fin : 2023-08-31 12:00:00. EUR.

2 rue des églises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the life of a winemaker, learn about this fascinating profession and share a special moment with an artisan winemaker who welcomes you to his estate.

Sumérjase en la vida de un viticultor, aprenda sobre esta fascinante profesión y comparta un momento especial con un viticultor artesano que le da la bienvenida a su finca.

Tauchen Sie in das Leben eines Winzers ein, lernen Sie diesen spannenden Beruf kennen und teilen Sie einen besonderen Moment mit einem handwerklichen Winzer, der Sie auf seinem Weingut empfängt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr