Exposition « Artcèlement » 2 rue des écoles Thaon, 2 novembre 2023, Thaon.

Thaon,Calvados

Aline CREVON expose à la médiathèque de Thaon ses photographies sur le thème du harcèlement.

Venez à la rencontre d’Aline CREVON pour échanger avec elle sur l’exposition ARTcèlement. Elle sera présente à la Médiathèque le samedi 25 novembre de 10h30 à 12h..

Vendredi 2023-11-02 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

2 rue des écoles Médiathèque

Thaon 14610 Calvados Normandie



Aline CREVON is exhibiting her photographs on the theme of harassment at the Thaon media library.

Come and meet Aline CREVON to discuss her ARTcèlement exhibition. She will be at the Médiathèque on Saturday November 25 from 10.30am to 12pm.

Aline CREVON expone sus fotografías sobre el tema del acoso en la mediateca de Thaon.

Venga a conocer a Aline CREVON y háblele de la exposición ARTcèlement. Estará en la Mediateca el sábado 25 de noviembre de 10.30 a 12.00 h.

Aline CREVON stellt in der Mediathek von Thaon ihre Fotografien zum Thema Mobbing aus.

Treffen Sie Aline CREVON, um sich mit ihr über die Ausstellung ARTcèlement auszutauschen. Sie wird am Samstag, den 25. November von 10:30 bis 12:00 Uhr in der Mediathek anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité