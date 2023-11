CONCERT DE NOËL – SARABANDE 2 Rue des Écoles Saint-Nazaire-de-Ladarez, 10 décembre 2023, Saint-Nazaire-de-Ladarez.

Saint-Nazaire-de-Ladarez,Hérault

Concert de Noël organisé par la Mairie de Saint Nazaire de Ladarez et animé par la Chorale du Foyer Rural de Cessenon sur Orb Sarabande à 15h à l’église de Saint Nazaire de Ladarez. Gratuit..

2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . .

2 Rue des Écoles

Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie



Christmas concert organized by the Mairie de Saint Nazaire de Ladarez and hosted by the Chorale du Foyer Rural de Cessenon sur Orb Sarabande at 3pm in the church of Saint Nazaire de Ladarez. Free admission.

Concierto de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Saint Nazaire de Ladarez e interpretado por el coro Foyer Rural de Cessenon sur Orb Sarabande a las 15.00 h en la iglesia de Saint Nazaire de Ladarez. Entrada gratuita.

Weihnachtskonzert, organisiert von der Gemeindeverwaltung von Saint Nazaire de Ladarez und musikalisch umrahmt vom Chor des Foyer Rural von Cessenon sur Orb Sarabande um 15 Uhr in der Kirche von Saint Nazaire de Ladarez. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT AVANT-MONTS