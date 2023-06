BALADE CONTÉE 2 Rue des Écoles Saint-Nazaire-de-Ladarez, 27 juillet 2023, Saint-Nazaire-de-Ladarez.

Saint-Nazaire-de-Ladarez,Hérault

Rendez vous à 18h30 devant l’église pour une Balade contée : Après avoir longtemps travaillé en forêt, Françoise Cadène est devenue conteuse. Depuis plus de 25 ans, elle partage son amour des mots, de la nature et de l’humain à travers des contes traditionnels qu’elle assaisonne d’une sauce gourmande et pleine d’humour. Entrée libre. Pas de buvette ni de restauration sur place..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

2 Rue des Écoles

Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie



Meet at 6.30pm in front of the church for a storytelling stroll: After working in the forest for many years, Françoise Cadène became a storyteller. For over 25 years, she’s been sharing her love of words, nature and people through traditional tales seasoned with a gourmet sauce full of humor. Free admission. No refreshments or catering on site.

Cita a las 18.30 frente a la iglesia para un paseo cuentacuentos: Tras trabajar en el bosque durante muchos años, Françoise Cadène se convirtió en cuentacuentos. Desde hace más de 25 años, comparte su amor por las palabras, la naturaleza y las personas a través de cuentos tradicionales que adereza con una salsa gourmet llena de humor. Entrada gratuita. No se sirven refrescos ni catering.

Treffpunkt um 18:30 Uhr vor der Kirche für eine Balade contée: Nachdem sie lange Zeit im Wald gearbeitet hatte, wurde Françoise Cadène zur Märchenerzählerin. Seit über 25 Jahren teilt sie ihre Liebe zu Worten, zur Natur und zu den Menschen durch traditionelle Märchen, die sie mit einer humorvollen Feinschmeckersoße würzt. Der Eintritt ist frei. Keine Getränke oder Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT AVANT-MONTS