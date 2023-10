DONNE-MOI LA MAIN 2, rue des Ecoles Saint-Hilaire-de-Clisson, 22 mai 2024, Saint-Hilaire-de-Clisson.

Saint-Hilaire-de-Clisson,Loire-Atlantique

Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle chorégraphique participatif destiné aux enfants. A partir de 8 ans..

2024-05-22 fin : 2024-05-22 17:00:00. EUR.

2, rue des Ecoles Ecole Simone Veil

Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Donne-moi la main (Happy Manif) is a participatory choreographic show for children. Ages 8 and up.

Donne-moi la main (Happy Manif) es un espectáculo coreográfico participativo para niños. A partir de 8 años.

Donne-moi la main (Happy Manif) ist eine partizipative choreografische Aufführung für Kinder. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire