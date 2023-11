EXPOSITION – UN SAINT PEUT EN CHASSER UN.E AUTRE 2 rue des Écoles Metz, 1 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

En collaboration avec le Musée de la Cour d’or, exposition collective autour de 16 artistes mosellans qui interrogent la figure de Ste Barbe patronne de Metz pendant plusieurs siècles :

peinture, sculpture, gravure, installation…

film documentaire

livres sur Ste Barbe

Les visiteurs pourront aussi découvrir des œuvres plus anciennes de Ste Barbe au Musée de la Cour d’or.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 15:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. 0 EUR.

2 rue des Écoles ATELIER SAINTE CROIX DES ARTS

Metz 57000 Moselle Grand Est



In collaboration with the Musée de la Cour d’or, a group exhibition featuring 16 Moselle artists who explore the figure of St Barbara, patron saint of Metz for several centuries:

painting, sculpture, engraving, installation…

documentary film

books on St. Barbara

Visitors can also discover older works by Ste Barbe at the Musée de la Cour d’or.

En colaboración con el museo de la Cour d’or, exposición colectiva de 16 artistas del Mosela que exploran la figura de Santa Bárbara, patrona de Metz desde hace varios siglos:

pintura, escultura, grabado, instalación…

documental

libros sobre Santa Bárbara

Los visitantes también pueden descubrir obras más antiguas de Ste Barbe en el Musée de la Cour d’or.

In Zusammenarbeit mit dem Musée de la Cour d’or, Gruppenausstellung mit 16 Künstlern aus dem Département Moselle, die die Figur der Heiligen Barbara, die mehrere Jahrhunderte lang Schutzpatronin von Metz war, hinterfragen:

malerei, Skulptur, Gravur, Installation…

dokumentarfilm

bücher über Ste Barbe

Im Musée de la Cour d’or können die Besucher auch ältere Werke der Heiligen Barbara besichtigen.

