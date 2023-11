Carrefour des arts 2 rue des écoles Linas, 18 novembre 2023, Linas.

Linas,Essonne

+ de 60 artistes peinture/sculpture, Vincent Mallié en invité d’honneur.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

2 rue des écoles Espace Carzou

Linas 91310 Essonne Île-de-France



+ Over 60 painting/sculpture artists, with Vincent Mallié as guest of honour

+ Más de 60 artistas de pintura y escultura, con Vincent Mallié como invitado de honor

+ 60 Künstler der Malerei/Skulptur, Vincent Mallié als Ehrengast

Mise à jour le 2023-10-17 par Destination Paris-Saclay