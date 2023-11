Rencontres parents enfants de 0 à 4 ans 2 Rue des Écoles Le Barp, 10 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

-RENCONTRES PARENTS ENFANTS DE 0 A 4 ANS-

Vous êtes parents d’un enfant âgé de quelques mois à 4 ans ? Venez partager un moment convivial auprès d’autres familles et avec des professionnelles de la Petite-Enfance le Vendredi 10 Novembre de 10h00 à 12h00 dans l’ancienne école d’Haureuils. Au programme : écoute, partage, informations autour d’un espace de jeux pour les enfants.

Renseignements et inscription gratuite à projetcentresocialfamille@gmail.com..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 12:00:00. .

2 Rue des Écoles

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



-PARENT-CHILD MEETINGS 0 TO 4 YEARS OLD-

Are you the parent of a child aged from a few months to 4 years? Come and share a convivial moment with other families and early childhood professionals on Friday November 10 from 10:00 to 12:00 in the former Haureuils school. On the program: listening, sharing, information and a play area for children.

Information and free registration at projetcentresocialfamille@gmail.com.

-ENCUENTROS CON PADRES Y NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS

¿Es usted padre o madre de un niño de entre unos meses y 4 años? Venga a compartir un momento amistoso con otras familias y profesionales de la primera infancia el viernes 10 de noviembre de 10 a 12 h en la antigua escuela de Haureuils. En el programa: escucha, intercambio, información y un espacio de juego para los niños.

Información e inscripción gratuita en projetcentresocialfamille@gmail.com.

-ELTERNTREFFEN FÜR KINDER VON 0 BIS 4 JAHREN-

Sie sind Eltern eines Kindes im Alter von einigen Monaten bis zu 4 Jahren? Kommen Sie am Freitag, den 10. November von 10.00 bis 12.00 Uhr in die alte Schule von Haureuils, um mit anderen Familien und Fachkräften aus dem Bereich der Kleinkindbetreuung einen geselligen Moment zu verbringen. Auf dem Programm stehen Zuhören, Austausch und Informationen rund um einen Spielbereich für die Kinder.

Informationen und kostenlose Anmeldung unter projetcentresocialfamille@gmail.com.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Val de l’Eyre