LES PETITS CAILLOUX 2 Rue des Écoles Braumont Bélarga, 27 janvier 2024, Bélarga.

Bélarga Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27

Dans le cadre du festival des Mots Parleurs, une promeneuse, collectionneuse de petits cailloux, guide le public le temps d’une balade dans un espace apparemment vide. Apparemment car des cailloux y sont… Ce sont les histoires qu’Alicia Le Breton présente pour parler de notre humanité et de notre monde, de nos courages et de nos faiblesses. Entre poésie et burlesque, elle donne à choisir aux spectateurs le petit caillou dont elle va raconter l’histoire.

À partir de 5 ans

Durée : 40 minutes

Gratuit – réservation obligatoire

2 Rue des Écoles Braumont

Bélarga 34230 Hérault Occitanie



