PIECE DE THEATRE BULLE 2 Rue des Écoles Braumont Bélarga, 22 novembre 2023, Bélarga.

Bélarga,Hérault

Bulle

Qui aurait cru qu’il y ait autant d’animaux sous la mer ? Une méduse qui danse, des poissons qui s’embrassent, des petits crabes qui chantent, un hippocampe qui galope… « Bulle » c’est un vrai bain de mer ludique et poétique..

2023-11-22 10:30:00 fin : 2023-11-22 . .

2 Rue des Écoles Braumont

Bélarga 34230 Hérault Occitanie



Who knew there were so many animals under the sea? A dancing jellyfish, kissing fish, singing crabs, a galloping seahorse… « Bulle » is a playful, poetic sea bath.

¿Quién iba a pensar que había tantos animales bajo el mar? ¿Una medusa bailarina, peces besucones, cangrejos cantores, un caballito de mar galopante? « Bulle » es un juguetón y poético baño de mar.

Wer hätte gedacht, dass es unter dem Meer so viele Tiere gibt? Eine Qualle, die tanzt, Fische, die sich küssen, kleine Krabben, die singen, ein Seepferdchen, das galoppiert? « Bulle » ist ein spielerisches und poetisches Bad im Meer.

