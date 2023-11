Atelier d’écriture 2 Rue des Dominicains Haguenau, 7 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Monique nous invite à un atelier convivial pour parcourir nos existences, écrire nos cris et nos rires, les partager ensuite avec bienveillance. Atelier individuel tout en collaboration. C »est gratuit et sans inscription! Une consommation au café est cependant demandée.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 16:00:00. EUR.

2 Rue des Dominicains

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Monique invites us to a convivial workshop to explore our lives, write down our cries and laughter, and then share them with kindness. An individual, collaborative workshop. It’s free and there’s no registration! A drink at the café is required

Monique nos invita a un taller de convivencia para explorar nuestras vidas, escribir nuestros gritos y risas, y luego compartirlos con amabilidad. Un taller individual y colaborativo. Es gratuito y no hay que inscribirse Se requiere una consumición en el café

Monique lädt uns zu einem geselligen Workshop ein, um durch unsere Existenz zu gehen, unsere Schreie und unser Lachen aufzuschreiben und sie anschließend wohlwollend zu teilen. Ein individueller Workshop in Zusammenarbeit. Es ist kostenlos und ohne Anmeldung! Es wird jedoch um einen Kaffee gebeten

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme de Haguenau