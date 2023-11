Atelier – Couronne de Noël 2 Rue des dominicains Haguenau, 6 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Les enfants (avec l »aide de leurs parents) réaliseront une belle couronne de porte de Noël. Tout le matériel est fourni et il y aura du choix ! 20€ / couronne. Pour les enfants à partir de 6 ans si les parents les assistent ou 10 ans s »ils sont seuls. 6 places. INSCRIPTION VIA HELLO ASSO sur le site du cafe.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00. EUR.

2 Rue des dominicains

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Children (with the help of their parents) will make a beautiful Christmas door wreath. All materials are provided, and there will be plenty to choose from! 20? / wreath. For children aged 6 and over if parents are present, or 10 and over if they are on their own. 6 places. REGISTRATION VIA HELLO ASSO on the cafe website

Los niños (con la ayuda de sus padres) confeccionarán una bonita corona para la puerta de Navidad. Se proporcionarán todos los materiales y habrá mucho donde elegir 20 / corona. Para niños a partir de 6 años si sus padres están presentes o 10 si están solos. 6 plazas. INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE HELLO ASSO en el sitio web del café

Die Kinder werden (mit Hilfe ihrer Eltern) einen schönen weihnachtlichen Türkranz basteln. Das gesamte Material wird bereitgestellt und es gibt eine große Auswahl! 20? pro Kranz. Für Kinder ab 6 Jahren, wenn die Eltern ihnen helfen, oder ab 10 Jahren, wenn sie allein sind. 6 Plätze. ANMELDUNG VIA HELLO ASSO auf der Website des Cafés

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau