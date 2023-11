Atelier – illuminez votre hiver : lanterne macramé 2 Rue des Dominicains Haguenau, 2 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Au cours de cet Atelier macramé vous réaliserez une lanterne que vous illuminerez grâce à une très fine guirlande..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. EUR.

2 Rue des Dominicains

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



During this macramé workshop, you’ll make a lantern and light it up with a very fine garland.

Durante este taller de macramé, harás un farolillo y lo iluminarás con una guirnalda muy fina.

In diesem Makramee-Workshop stellen Sie eine Laterne her, die Sie mit einer sehr dünnen Girlande beleuchten.

