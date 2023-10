Atelier céramique pour enfants, ta famille Manele 2 Rue des Dominicains Haguenau, 29 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Viens découvrir la céramique et te mettre dans l’ambiance gourmande de Noël en façonnant une FAMILLE MANELE..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 16:30:00. EUR.

2 Rue des Dominicains

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover ceramics and get into the Christmas spirit by shaping a MANELE FAMILY.

Ven a descubrir la cerámica e imprégnate del espíritu navideño dando forma a una FAMILIA MANELE.

Entdecke die Keramik und stimme dich auf die Weihnachtszeit ein, indem du eine MANELE-FAMILIE formst.

