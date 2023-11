Atelier céramique avec les Petites Camelotes 2 Rue des Dominicains Haguenau, 4 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Au cours d »un atelier, vous fabriquez vous-mêmes les prochains boutons de votre garde-robe, des cœurs à suspendre, de quoi réaliser vos plus beaux bijoux, le cadeau pour Mamie… ou vos décos thématiques (Noël, jardin, Fête des mères, etc.) !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:30:00. EUR.

2 Rue des Dominicains

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



During a workshop, you’ll make the next buttons for your wardrobe, hearts to hang, and everything you need to create your most beautiful jewelry, a gift for Grandma… or themed decorations (Christmas, garden, Mother’s Day, etc.)!

Durante un taller, confeccionará los próximos botones para su armario, corazones para colgar, la joya perfecta, un regalo para la abuela… ¡o decoraciones temáticas (Navidad, jardín, Día de la Madre, etc.)!

In einem Workshop stellen Sie selbst die nächsten Knöpfe für Ihre Garderobe her, Herzen zum Aufhängen, Ihren schönsten Schmuck, ein Geschenk für Oma… oder Ihre thematische Dekoration (Weihnachten, Garten, Muttertag usw.)!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme de Haguenau