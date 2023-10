Pépinière Cheminote : Atelier coup de main 2 rue des Coudreaux 77500 Chelles Chelles, 18 octobre 2023, Chelles.

La pépinière de quartier est un lieu ressource pour la production mutualiste de jeunes plants, l’apprentissage des techniques horticoles et la sensibilisation à la biodiversité. La pépinière est ouverte à la participation de tous et approvisionne les jardins collectifs, pédagogiques, jardinières, associations, etc. en jeunes plants comestibles et ornementaux, diversifiés, robustes et adaptés aux conditions urbaines. Les ateliers « coup de main » hebdomadaires sont des temps dédiés à l’accueil des bénévoles qui souhaitent participer à la production et à l’entretien des plantes de la pépinière.

Votre rôle :

La Pépinière Cheminote est un lieu unique en plein cœur de la Cité Cheminote/Arcades Fleuries composé d’une serre, d’un jardin pédagogique et d’un lieu de convivialité. Dans nos ateliers, nous commençons par (re)découvrir le fonctionnement du végétal et ses moyens de reproduction : différentier les plantes en fonction de leur cycle végétatif (annuel, bisannuel, vivace), découvrir les différentes méthodes de multiplication des végétaux, apprendre à jardiner en associant les plantes… Les activités varient au fil des saisons, et peuvent être liées à la production végétale, à l’entretien du jardin, aux questions relatives à l’urbanisme de demain et au partage. Les ateliers permettent de créer un lieu de discussion autour du végétal et du vivre-ensemble et sont ouverts à tous.tes.

Durée : 2h00

Activité organisée par Pépins production – Pépinière de quartier

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/pepiniere-cheminote-atelier-coup-de-main

