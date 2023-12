Atelier fabrication de pulls de Noël 2 Rue des Corsaires Honfleur, 4 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

L’équipe de bénévoles de l’action culturelle et artistique du service Spectacles et Manifestations vous proposent de vous aider à créer votre pull original pour la journée internationale du pull de Noël !

Chaque jeudi jusqu’au 14 décembre, de 14h à 17h, venez les retrouver salle Carnot !

Créez/dessinez votre pull, apportez votre matériel et… réaliser votre création avec l’aide et les conseils, si besoin, de nos petites fées !

« On a tous un pull moche ou laissé de côté dans un placard. Pour participer à cette journée avec un pull original et presque fait maison, venez créer le vôtre avec nous ! », présente Evelyne Jouan, chargée d’événements culturels pour la Ville de Honfleur à l’origine du projet.

Munissez-vous de vos perles, tissus, boutons et autres accessoires et du « patron » (à retrouver à l’accueil de la mairie de Honfleur et au service Spectacles et Manifestations, au rez-de-chaussée de la mairie).

Et pour immortaliser cette action, rendez-vous tous ensemble à 11h30 le vendredi 15 décembre sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville pour une photo ! Un pot sera offert par la municipalité à l’issue de la photo..

2023-12-07 14:00:00 fin : 2023-12-07 17:00:00. .

2 Rue des Corsaires

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The team of cultural and artistic volunteers from the Shows and Events department will help you create your own original sweater for International Christmas Sweater Day!

Every Thursday until December 14, from 2pm to 5pm, join them in the Salle Carnot!

Design your own sweater, bring your own materials and? make your own creation with the help and advice, if needed, of our little fairies!

« We all have an ugly sweater or one that’s been left out in the closet. To take part in this day with an original, almost homemade sweater, come and create your own with us! » presents Evelyne Jouan, in charge of cultural events for the town of Honfleur, who initiated the project.

Just bring your beads, fabrics, buttons and other accessories, and the « pattern » (available from Honfleur town hall reception and from the Shows and Events department, on the first floor of the town hall).

And to immortalize this action, we?ll all meet at 11:30 am on Friday December 15 on the forecourt of the Hôtel-de-Ville for a photo! A drink will be offered by the municipality after the photo.

El equipo de voluntarios culturales y artísticos del departamento de Espectáculos y Eventos se ofrece a ayudarle a crear su propio jersey original para el Día Internacional del Suéter Navideño

Todos los jueves hasta el 14 de diciembre, de 14:00 a 17:00, venga a la Sala Carnot

Diseñe su propio jersey, traiga sus propios materiales y… ¡realice su propia creación con la ayuda y los consejos, si los necesita, de nuestras pequeñas hadas!

« Todos tenemos un jersey feo o olvidado en el armario. Si quieres participar en este evento con un jersey original, casi casero, ven a crearlo con nosotros », explica Evelyne Jouan, responsable de eventos culturales del Ayuntamiento de Honfleur, impulsor del proyecto.

Sólo tienes que traer tus abalorios, telas, botones y otros accesorios, y el « patrón » (disponible en la recepción del Ayuntamiento de Honfleur y en el Departamento de Espectáculos y Eventos, en la planta baja del Ayuntamiento).

Y para inmortalizar esta acción, ¡reúnanse el viernes 15 de diciembre a las 11.30 horas delante del Ayuntamiento para hacerse una foto! Tras la foto, el Ayuntamiento ofrecerá una bebida.

Das ehrenamtliche Team der Abteilung für kulturelle und künstlerische Aktionen der Abteilung für Aufführungen und Veranstaltungen bietet Ihnen an, Ihnen dabei zu helfen, einen originellen Pullover für den Internationalen Tag des Weihnachtspullovers zu entwerfen!

Bis zum 14. Dezember können Sie jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Saal Carnot vorbeikommen!

Entwerfen Sie Ihren Pullover, bringen Sie Ihr Material mit und … gestalten Sie Ihren Pullover mit der Hilfe und den Ratschlägen unserer kleinen Feen!

« Wir alle haben einen hässlichen Pullover oder einen, der noch im Schrank hängt. Evelyne Jouan, Kulturbeauftragte der Stadt Honfleur, die das Projekt ins Leben gerufen hat, erklärt: « Um an diesem Tag mit einem originellen, fast selbstgemachten Pullover teilzunehmen, können Sie Ihren eigenen Pullover mit uns entwerfen.

Sie brauchen nur Perlen, Stoffe, Knöpfe und andere Accessoires sowie das « Schnittmuster » (das Sie am Empfang des Rathauses von Honfleur und bei der Abteilung für Veranstaltungen und Events im Erdgeschoss des Rathauses finden).

Um die Aktion zu verewigen, treffen Sie sich am Freitag, den 15. Dezember um 11:30 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses, um ein Foto zu machen! Im Anschluss an das Foto lädt die Stadtverwaltung zu einem Umtrunk ein.

