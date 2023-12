Pau. Rêves d’architectes 2 Rue des Cordeliers Pau, 19 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-03-31

Relire l’évolution de la ville à travers 20 projets d’architecture non réalisés !

Dès la fin du XVIIIe siècle, les édiles palois initient une ambitieuse campagne d’aménagement dans le but de moderniser et d’embellir la vieille capitale béarnaise. Pourtant, le dynamisme et l’ambition des municipalités qui se succèdent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale se mesurent moins à l’aune de ces emblématiques réalisations qu’à celle des innombrables projets qui, pour des raisons politiques, économiques ou artistiques, n’ont jamais été mis en chantier.

Réalisée par les étudiants de 1ère année du master Patrimoine et Musées de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec le service Ville d’art et d’histoire, l’exposition Pau. Rêves d’architectes offre un regard original sur l’évolution de la ville, à travers la présentation d’un ensemble de plans et et de documents..

Relire l’évolution de la ville à travers 20 projets d’architecture non réalisés !

Dès la fin du XVIIIe siècle, les édiles palois initient une ambitieuse campagne d’aménagement dans le but de moderniser et d’embellir la vieille capitale béarnaise. Pourtant, le dynamisme et l’ambition des municipalités qui se succèdent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale se mesurent moins à l’aune de ces emblématiques réalisations qu’à celle des innombrables projets qui, pour des raisons politiques, économiques ou artistiques, n’ont jamais été mis en chantier.

Réalisée par les étudiants de 1ère année du master Patrimoine et Musées de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec le service Ville d’art et d’histoire, l’exposition Pau. Rêves d’architectes offre un regard original sur l’évolution de la ville, à travers la présentation d’un ensemble de plans et et de documents.

Relire l’évolution de la ville à travers 20 projets d’architecture non réalisés !

Dès la fin du XVIIIe siècle, les édiles palois initient une ambitieuse campagne d’aménagement dans le but de moderniser et d’embellir la vieille capitale béarnaise. Pourtant, le dynamisme et l’ambition des municipalités qui se succèdent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale se mesurent moins à l’aune de ces emblématiques réalisations qu’à celle des innombrables projets qui, pour des raisons politiques, économiques ou artistiques, n’ont jamais été mis en chantier.

Réalisée par les étudiants de 1ère année du master Patrimoine et Musées de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec le service Ville d’art et d’histoire, l’exposition Pau. Rêves d’architectes offre un regard original sur l’évolution de la ville, à travers la présentation d’un ensemble de plans et et de documents.

EUR.

2 Rue des Cordeliers Maison de l’habitat et du patrimoine

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Pau