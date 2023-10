Portes ouvertes à la Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 Rue des Cordeliers Pau, 7 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Maison de l’Habitat vous accueille dans ses nouveaux locaux, 2 bis rue des Cordeliers. Rendez-vous pour les portes ouvertes samedi 7 octobre de 13h30 à 17h.

Vous découvrirez la nouvelle Maison de l’Habitat et du Patrimoine et l’offre de service proposée. Vous pourrez également profiter :de l’exposition « Habiter Pau, les intérieurs »

d’activités ludiques pour les enfants

d’une visite pour découvrir les façades et l’architecture du centre-ville de Pau. Inscription obligatoire

d’un atelier animé par un conseiller France Renov’ « Être bien isolé, rime-t-il avec confort d’été ? Inscription obligatoire.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

2 Rue des Cordeliers Maison de l’Habitat

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Maison de l’Habitat welcomes you to its new premises at 2 bis rue des Cordeliers. Come along to our open house on Saturday October 7, from 1:30 to 5pm.

Discover the new Maison de l’Habitat et du Patrimoine and the range of services on offer. You’ll also be able to enjoy:the « Habiter Pau, les intérieurs » exhibition

fun activities for children

a tour of the facades and architecture of downtown Pau. Registration required

a workshop led by a France Renov’ advisor: « Is good insulation synonymous with summer comfort? Registration required

La Maison de l’Habitat le da la bienvenida a sus nuevos locales en el 2 bis rue des Cordeliers. Asista a la jornada de puertas abiertas el sábado 7 de octubre de 13:30 a 17:00 horas.

Podrá conocer mejor la nueva Maison de l’Habitat et du Patrimoine y la gama de servicios que ofrece. También podrá disfrutar de:la exposición « Habiter Pau, les intérieurs » (Habitar Pau, los interiores)

actividades lúdicas para los niños

un recorrido por las fachadas y la arquitectura del centro de Pau. Inscripción obligatoria

un taller animado por un asesor de France Renov sobre el tema « ¿Es un buen aislamiento sinónimo de confort estival? Inscripción obligatoria

Das Maison de l’Habitat empfängt Sie in seinen neuen Räumlichkeiten in der 2 bis rue des Cordeliers. Treffpunkt für den Tag der offenen Tür am Samstag, den 7. Oktober von 13:30 bis 17:00 Uhr.

Sie werden das neue Maison de l’Habitat et du Patrimoine und das angebotene Dienstleistungsangebot kennenlernen. Sie können auch profitieren:von der Ausstellung « Habiter Pau, les intérieurs » (Wohnen in Pau, Innenräume)

von spielerischen Aktivitäten für Kinder

von einem Rundgang, um die Fassaden und die Architektur des Stadtzentrums von Pau zu entdecken. Eine Anmeldung ist erforderlich

einem von einem Berater von France Renov’ geleiteten Workshop « Gut isoliert sein, reimt sich das auf Sommerkomfort? Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pau