Contes et goûter : les 13 desserts 2 rue des condamines Tulette, 10 décembre 2023 17:00, Tulette.

Tulette,Drôme

La conteuse Mélanie Bienfait nous transportera dans l’univers des traditions provençales du temps de Noël. Un goûter 13 desserts, accompagnera cette aprés midi..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. EUR.

2 rue des condamines Salle de la joie de vivre

Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storyteller Mélanie Bienfait will transport us into the world of Provencal Christmas traditions. A 13-dessert snack will accompany the afternoon.

La cuentacuentos Mélanie Bienfait nos transportará al mundo de las tradiciones navideñas provenzales. Se servirá una merienda a base de 13 postres.

Die Märchenerzählerin Mélanie Bienfait wird uns in die Welt der provenzalischen Traditionen zur Weihnachtszeit entführen. Ein Imbiss mit 13 Desserts begleitet diesen Nachmittag.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence