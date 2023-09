Noël Bleu – Spectacle jeune public « Marmaille » 2 rue des Chanoines Guebwiller, 16 décembre 2023, Guebwiller.

A la médiathèque, un spectacle tricoté main pour le très jeune public de 12 mois à 4 ans, « Marmaille », par la compagnie les Zanimos. Un dernier clin d’œil au bestiaire de Deck !.

At the mediatheque, a hand-knitted show for very young audiences aged 12 months to 4 years, « Marmaille », by the Zanimos company. A final nod to Deck’s bestiary!

En la biblioteca multimedia, un espectáculo tejido a mano para público muy joven, de 12 meses a 4 años, « Marmaille », de la compañía Les Zanimos. ¡Un último guiño al bestiario de Deck!

In der Mediathek gibt es ein handgestricktes Stück für ein sehr junges Publikum von 12 Monaten bis 4 Jahren, « Marmaille », von der Kompanie Les Zanimos. Eine letzte Anspielung auf Decks Bestiarium!

