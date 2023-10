Concert Christmas Carols – Formation Blue Room 2 rue des Chanoines Guebwiller, 2 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Un concert de standards anglais et français revisités par des rythmes jazz, swing et bossa nova..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

2 rue des Chanoines

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



A concert of English and French standards revisited with jazz, swing and bossa nova rhythms.

Un concierto de standards ingleses y franceses revisitados a ritmo de jazz, swing y bossa nova.

Ein Konzert mit englischen und französischen Standards, die durch Jazz-, Swing- und Bossa-Nova-Rhythmen neu interpretiert werden.

