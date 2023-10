Contes de Noël 2 rue des Chanoines Guebwiller, 29 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Les conteuses du Stockbrunna, accompagnées d’un conteur-musicien, seront présentes pour raconter des histoires aux enfants de 3 à 7 ans. Réservation obligatoire au 03 89 74 84 82 ou a.cholley@ville-guebwiller.fr.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

2 rue des Chanoines

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The Stockbrunna storytellers, accompanied by a storyteller-musician, will be on hand to tell stories to children aged 3 to 7. Booking essential on 03 89 74 84 82 or a.cholley@ville-guebwiller.fr

Los narradores de Stockbrunna, acompañados por un cuentacuentos y un músico, contarán historias a niños de 3 a 7 años. Imprescindible reservar en el 03 89 74 84 82 o en a.cholley@ville-guebwiller.fr

Die Erzählerinnen des Stockbrunna werden in Begleitung eines Erzählers und Musikers anwesend sein, um Kindern von 3 bis 7 Jahren Geschichten zu erzählen. Reservierung erforderlich unter 03 89 74 84 82 oder a.cholley@ville-guebwiller.fr

